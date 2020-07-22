أمريكا تتعاقد مع شركة دواء لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية التعاقد مع شركة "فايزر" الرائدة في صناعة الدواء، لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح لمعالجة مرضى كورونا، بعد أن تثبت فعاليته وسلامته على البشر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.95 مليار دولار.

وبحسب بيان الحكومة الأمريكية، الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية الأربعاء، ينص الاتفاق الموقع أيضًا على أن تحصل وزارة الصحة الأمريكية على 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تعمل شركة "فايزر" على تطويره بالتعاون مع شركة "بيوتك" الألمانية.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، إنّ الاتفاق يستهدف تعظيم حظوظ الشعب الأمريكي في أن ينعم بلقاح آمن وفعال بحلول نهاية العام 2020.

وأوضح أنّ الوضع يظل مرهونا بمدى نجاح التجارب السريرية، والتي حال أثبتت فعاليتها، سيتم العمل بشكل مباشر على إنتاج 100 مليون جرعة لقاح من قبل شركة فايزر وبيوتك، موضحا أنّ المواطن الأمريكي في مقدوره الحصول على اللقاح مجانا.

على صعيد متصل، ارتفعت أسهم شركة "فايزر" بأكثر من 4% في التعاملات الإلكترونية المبكرة، فور صدور بيان الحكومة الأمريكية، كذلك صعد أسهم شركة "بيوتك" الألمانية بنسبة تخطت 6%.