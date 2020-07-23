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محمود مسلم

آليات الاحتلال تتوغل شمال غزة

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أ ش أ
09:48 ص | الخميس 23 يوليو 2020
آليات الاحتلال فى غزة

آليات الاحتلال فى غزة

توغّلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وام" اليوم الخميس، بأنّ 5 آليات عسكرية تضم جرافتين و3 دبابات، انطلقت من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، ونفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفترة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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