في أقل من 24 ساعة.. انتحار ثلاثة شبان ومحاولة لفتاة في غزة

أنهى 3 شبان حياتهم خلال أقل من أربعة وعشرين ساعة، بسبب سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية في غزة، انتحر الشاب أيمن الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بإلقاء نفسه من الطابق الخامس.

كما أقدم الشاب سليمان العجوري (23 عاما) على إطلاق الرصاص على رأسه، الليلة الماضية، داخل منزله بمنطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.

وأعلن اليوم السبت، عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين (21 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل أسبوع، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، لذات السبب الذي أودى بحياة الاثنين الآخرين.

فيما سجلت محاولة انتحار لإحدى الفتيات تبلغ من العمر 18 عاما، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب دواء متنوع وأدوية خاصة بأمراض الاضطراب والقلق النفسي، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

وحذرت مراكز حقوقية ناشطة في غزة على مدار الفترة الماضية من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة التي يعاني منها أهالي القطاع، الذين يقبع أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي بين الأسر بنسبة تصل إلى 73%.

كما حذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في غزة، داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.