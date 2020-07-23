غراب: نصف مخالفات الجمهورية موجودة في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ الطلبات التي تقدم للتصالح مع مخالفات البناء يتم استلامها وسداد الرسوم المقررة، وبعد ذلك هناك لجان فنية تفحص الورق وتستكمله، ويعرض على اللجنة الفنية الهندسية التي تعاين وترى موقف المبنى وسلامة المنشآت وحجم المخالفة، وبناء عليه يتم فحص طلب التصالح.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ عدد المواطنين الذين تقدموا حتى الآن للتصالح مع مخالفات البناء وصل لـ29 ألفا و500 طلب وهذا رقم كبير وما زال هناك عدد من المواطنين يتقدمون بطلبات، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخذ الموضوع بجدية شديدة.

وتابع، أنّ من لم يتقدم بطلب للتصالح ولديه مخالفات يتم اتخاذ الإجراء القانوني معه، موضحا أنّه يوجد حصر من فترة كبيرة يوضح أنّ 50% من مخالفات البناء على مستوى مصر تقريبا في محافظة الشرقية، وهي متراكمة منذ سنوات، لكن ما نقوم به في الوقت الحالي هو تقنين الوضع لبعض المخالفات الموجودة والتعديات على أملاك الدولة ومنع إقرار المخالفات.