كيلو الكمثرى بـ11 جنيهًا.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تستعرض "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الفاكهة وأسعار الخضروات، وأسعار السمك واللحوم والدواجن والبقوليات ومنتجات الألبان اليوم الخميس 23 يوليو كالتالي:

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 إلى 28 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 إلى 34 جنيهًا.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 إلى 11 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليترواح سعر كيلو الفراولة بين 4 إلى 7 جنيهات، بينما تراوح سعر البرقوق بين 18 إلى 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخوخ لـ11 جنيها، ووصل سعر كيلو الموز إلى 12 جنيها، وكيلو العنب الأحمر تراوح بين 4 إلى 9 جنيهات، وتراوح كيلو الكمثرى بين 5 و11 جنيهًا.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 110 و120 جنيهًا لكيلو الكندوز، وبين 110 و130 جنيهًا للضأن، وتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا للبتلو، وتراوحت بين 110 و120 للبفتيك.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 21 و23 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 38 و42 جنيهًا، ووصل سعر البط إلى 42 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و23 جنيهًا، بينما وتراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 إلى 70 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 110 و180 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.