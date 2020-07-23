بكري: نحتاج لروح ثورة يوليو في مواجهة تحديات الأمة العربي

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اليوم نحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة التي قامت من أجل التحرر الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأحدثت نقله في مصر على كل الأصعدة، ونحتاج لاستعادة روحها لبناء الدولة الحديثة ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأضاف بكري لـ"الوطن" أن الزعيم الخالد جمال عبدالناصر انحاز إلى الفقراء والكادحين وقاتل حتى اليوم الأخير ‏دفاعا عن الوطن والأمة العربية، ورغم شراسة الحملات المعادية يبقى عبدالناصر هو الرقم الصعب في المعادلة فلا زالت صورة تسكن بيوتنا وعقولنا.

وتابع أن ناصر لازال هو الملهم للجماهير والأمة في كل أزماتها، وأول من حذر من مخاطر القوى الظلامية وواجهها، وحذر من خطرها وضلالها، ولسوف تبقى الثورة نبراسا ‏لكل الباحثين عن الطريق إلى التحرر والعدالة والعزة والكرامة.