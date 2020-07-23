الاتحاد الإماراتية: الأردن والإمارات تدعمان الموقف العربي الرافض للضم

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الموقف الإماراتي والأردني ثابت حيال قرار الضم الإسرائيلي؛ باعتباره خطوة مخالفة للقرارات الدولية.

وأضافت أنهما تبذلان جهوداً دبلوماسيةً نشطةً في سبيل دعم الموقف العربي الرافض لهذه الخطوة الإسرائيلية، انطلاقاً من دورهما التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه، والحيلولة دون تداعيات قرار الضم التي ستكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان "الإمارات والأردن.. دعاة السلام" - توافق إماراتي أردني حيال ما تواجهه المنطقة من أزمات، بالتأكيد على أن الحلول السياسية هي الضمان لأمن واستقرار شعوب المنطقة، في ظل التدخلات والمخاطر الخارجية التي تتطلب توحيد المواقف، وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهتها، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تهدد أمن المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأشارت إلى أن المستوى المتميز للتنسيق الإماراتي الأردني حيال قضايا المنطقة، تمثّل في لقاء ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي يؤكد الحرص المشترك على متابعة تطورات القضايا في المنطقة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه الدولتان في إطار إحلال السلام، عبر التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات.

وأوضحت أنه انطلاقاً من نهج الدولتين الثابت ورؤيتهما الموحدة تجاه قضايا المنطقة، فإن خطوة الحكومة الإسرائيلية المعلنة بضم أراض فلسطينية، هي تقويض لفرص السلام، خاصة أنها أحادية الجانب، ولم تراعِ قرارات الشرعية الدولية الداعمة لحل الدولتين، الذي يعتبر السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.