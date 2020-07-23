مصادر: إعلان حركة الضباط الجديدة في الجيزة خلال ساعات

قالت مصادر أمنية إنّ مديرية أمن الجيزة ستعلن حركة الضباط بالمديرية خلال ساعات، ومتوقع تصعيد مجموعة من الضباط الشباب لمواقع قيادية، على غرار ما حدث في الحركة العامة للضباط المعتمدة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبل أيام ، والتى صعد فيها اللواء محمد عامر من نائب مدير المرور بالجيزة إلى مدير المرور.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.