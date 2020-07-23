حبس رئيس جامعة سوهاج سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم

قضت محكمة جنح سوهاج، بحبس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عاما مع الشغل وكفالة 5 الآف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من مجلس الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وبحضور طه الجيلاني، وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي عندما تقدم محاميان بدعوى قضائية برقم 7897 لسنة 4 ق محكمة القضاء الإداري بسوهاج، ضد رئيس جامعة سوهاج لوقف قرار تخصيص قطعة أرض ملكهما، يجري يتم إقامة منشآت خاصة بجامعة سوهاج الجديدة عليها بمنطقة الكوامل، وأصدرت المحكمة قرارها بوقف قرار التخصيص الصادر وإيقاف أعمال البناء.

وتقدم الشاكيان بشكوى في قسم ثان سوهاج، لعدم تنفيذ رئيس جامعة سوهاج الحكم الصادر، وتم إنذار رئيس الجامعة على يد محضر لكنه لم يلتزم بالحكم الصادر، وجرى إقامة دعوى في محكمة الجنح وجرى إعلان المتهم بموعد الجلسة وحضر محام عنه في القضية.

وألزمت المحكمة المدعين بالحق المدني بدفع 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 7897 لسنة 4ق الصادر من مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري".