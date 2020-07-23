"المصل واللقاح": المياه والملابس لا تنقل فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن المياه والملابس لا تنقل فيروس كورونا، ولكن التجمعات التي تحدث داخل وخارج حمام السباحة وفي الشواطئ قد تنقل الفيروس، لأنها تجمع رزاز تنفسي قد ينقل العدوى.

وأكد الحداد، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب على المواطنين عند التواجد في البحر أو حمامات السباحة أن يكون هناك مسافات تباعدية بينهم وعدم الازدحام داخل الشواطئ أو خارجها ويجب أن يكون هناك تباعدا اجتماعيا.

وأضاف، أن المياه لا تنقل فيروس كورونا ولكن التنفس، والرزاز، والهواء ينقل في حالة وجود تجمعات، مشيرا إلى أن ملابس السباحة أيضا لا تنقل الفيروس نهائيا ولكن هناك جدل حول الملابس القطنية لما لها من تأثير ضار على حمامات السباحة لأنه استنشاقي.

وتابع، أنه يوجد خلاف طبي حول الملابس القطنية والنزول بها لحمامات السباحة، وذلك لأن الكلور يتفاعل مع الملابس القطنية الملونة وتحدث مواد كيماوية قد تكون ضارة على جسم الإنسان.