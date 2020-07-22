افتتاح وحدة تحاليل فيروس كورونا بمستشفى سموحة الجامعي

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وحدة تحاليل فيروس كورونا بمستشفى سموحة الجامعي بنظام "Drive Through"، وذلك بالتعاون مع شركة "برايم سبيد"، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسشتفيات جامعة الإسكندرية.

وخلال الافتتاح، عرض الدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، تفاصيل خدمة التحاليل بهذا النظام، من خلال الحجز للمواطنين عن طريق الاتصال أو "APP Mobile"، ثم يقوم المواطن بالدخول بالسيارة الخاصة به وعمل المسحة وهو بداخل السيارة، واستلام النتيجة خلال 48 ساعة، وكذلك الحصول على شهادة موثقة معتمدة لتقديمها للسفر إلى الخارج إذا لزم الأمر.