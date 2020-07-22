رئيس التحرير

محمود مسلم

افتتاح وحدة تحاليل فيروس كورونا بمستشفى سموحة الجامعي

كتب:

مروة مرسى
02:21 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
افتتاح وحدة تحاليل الكورونا Drive Through بجامعة الإسكندرية 

افتتاح وحدة تحاليل الكورونا Drive Through بجامعة الإسكندرية 

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وحدة تحاليل فيروس كورونا بمستشفى سموحة الجامعي بنظام "Drive Through"، وذلك بالتعاون مع شركة "برايم سبيد"، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسشتفيات جامعة الإسكندرية.

وخلال الافتتاح، عرض الدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، تفاصيل خدمة التحاليل بهذا النظام، من خلال الحجز للمواطنين عن طريق الاتصال أو "APP Mobile"، ثم يقوم المواطن بالدخول بالسيارة الخاصة به وعمل المسحة وهو بداخل السيارة، واستلام النتيجة خلال 48 ساعة، وكذلك الحصول على شهادة موثقة معتمدة لتقديمها للسفر إلى الخارج إذا لزم الأمر.

 

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية: جاهزون بكل الأطروحات للتعامل مع ملف شاطئ النخيل

وصول 117 ألف طن بضائع لميناء الإسكندرية

4 طعون من مرشحي "الشيوخ" أمام القضاء الإداري في الإسكندرية

"عمال الإسكندرية": دعمنا للقوات المسلحة يكون ببناء اقتصاد قوي

وكيل تموين الإسكندرية يشن جولات صباحية لتفقد بعض المخابز