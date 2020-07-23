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محمود مسلم

أول مشروع موسيقي بالهواتف المحمولة في الشرق الأوسط

كتب:

الوطن
12:10 م | الخميس 23 يوليو 2020
أول مشروع موسيقي بالهواتف المحمولة في الشرق الأوسط

أول مشروع موسيقي بالهواتف المحمولة في الشرق الأوسط

اطلق 10mojo ستديو او مشروع موسيقي بالشرق الاوسط الذي يتم تصويره و تسجيل اغانيه بالهواتف المحمولة فقط.

المشروع يضم ١٦ اغنية ل١٦ مطرب و مطربة و معظمهم لم يقوموا بالغناء من قبل وتعتبر تلك اغنيتهم الاولي الاغنية جديدة الكلمات و اللحن اذ تعتبر مصنوعة خصيصا من اجل المشروع ،وتم تسجيلها بالهواتف المحولة فقط من 10mojo كاول ستديو بالهواتف المحمولة في الوطن العربي

تم انتاج المشروع للشراكة مع شركة Cinamaker الامريكية التي كانت مسؤولة عن تسجيل الاغاني بالموبيلات و يتم الان تجهيز الموسم الثاني من بعض البلدان العربية

الاغاني ملكية فكرية ل 10mojo و يمكن مساعدتها و سماعها علي منصات يوتيوب فيسبوك انستجرام انغامي و ساوند كلود

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