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ضبط 23 قضية تموينية خلال حملة على أسواق أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
02:35 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذ رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لضبط الأسواق بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان صحفي صادر، اليوم الخميس، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تم ضبط 23 قضية تموينية على النحو التالي: "قضية التصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13  قضية عدم الإعلان عن الأسعار" .

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