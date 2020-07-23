بكين: ادعاءات واشنطن بشأن القنصلية الصينية "تشهير وافتراء"

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومسؤولين أمريكيين بأن سبب المطالبة بإغلاق القنصلية الصينية في "هيوستن" يعود إلى حماية الملكية الفكرية للأمريكيين والمعلومات الخاصة، ليست سوى "تشهير وافتراءات خبيثة"، معربة في الوقت نفسه عن رفضها محاولات استخدامها كورقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن السفارة والقنصليات الصينية في الولايات المتحدة بما فيها القنصلية العامة في هيوستن ملتزمة بتعزيز الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين، وإنه عند أداء مهامها في الولايات المتحدة تلتزم السفارة والقنصليات دائما بالقوانين الدولية والمحلية.

وأضاف بين أن طلب الولايات المتحدة (بإغلاق القنصلية العامة في هيوستن) يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولى والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، إلى جانب أنه يقوض أيضا العلاقات الثنائية بشكل خطير، وخطوة من شأنها كسر جسر الصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي.

وتابع أن القنصلية الصينية العامة في هيوستن، هي أول قنصلية يتم تأسيسها في الولايات المتحدة، وتقوم بإصدار التأشيرات والمساعدة في العلاقات التجارية ورعاية الوافدين والسائحين، إلى جانب توفير الدعم للطلاب الأجانب، وتقديم تبرعات لمساعدة المجتمع المحلي هناك على مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وحول ما تردد بأن القنصليتين الأمريكيتين في "تشنغدو" و"هونج كونج" عرضة للإغلاق ردا على القرار الأمريكي بشأن القنصلية الصينية في هيوستن، أكد بين أن الصين ستتخذ تدابير مضادة حازمة ومشروعة.

وبشأن ما أثير من تقارير بشأن استخدام الصين كورقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أنها لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشددا: "لا نريد أن يتم استخدامنا كورقة انتخابية".