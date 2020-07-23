برتوكول لتطوير دور الحضانات الأهلية لتنمية مهارات الأطفال بكفر الشيخ

وقعت محافظة كفر الشيخ، بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وبين جمعية حواء المستقبل، لتطوير دور حضانات الجمعيات الأهلية، ودعم مهارات مقدمي الخدمة ومتخذي القرار بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور هيام الطباخ، معاون محافظ كفرالشيخ لشئون التنمية والتطوير، والدكتورة إقبال السملوطي، رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وأسعد صابر، ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت معاون محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لتكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليمياً، تربوياً، حركياً، ذهنياً، صحياً، اجتماعياً ونفسياً، برفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة والادارة التنفيذية ومتخذي القرار بداخلها وتنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.

أوضحت الطباخ، أنه بناءً على دراسة الاحتياجات سيتم تنفيد رفع كفاءة الحضانات من خلال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية التنفيذية، ودعم وبناء قدرات مقدمي الخدمة، وبناء قدرات الإدارة التنفيذية، والتربية الوالدية والتهذيب الاجتماعي، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية وجودة تقديمها داخل الحضانة، وذلك وفقاً للاحتياج الفعلي طبقاً للشروط والمواصفات والتي سيتم طرحها وفقاً للمقايسات الخاصة للأعمال والتوريدات المطلوبة والمهام الاستشارية.

وأضافت أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي، فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصادية بشكل عام، ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية، مؤكدةً أن تعطيل فترة الحضانة يعطل قوى الأم ويُعوّد الطفل على التبعية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، أن البروتوكول ينص علي رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق أوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية، مضيفةً أنه لن يكون هناك نجاح إلا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التنفيذ مع الجمعيات الشريكة خلال الفترة المقبلة لنتمكن من الوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.

وأكدت أنه يتم تنفيذ دورات تدريبية وتنمية مهنية وبناء قدرات لمعلمات الحضانة ورفع كفاءتهن، بالتدريب على المناهج الدراسية الحديثة التي يتم تطبيقها داخل الفصول، بالإضافة الى متابعة تقويم الأداء داخل فصول الحضانة وتوفير جميع الوسائل التعليمية التي تساهم في تحسين مخرجات التعليم للأطفال.

وأشارت "السملوطي" إلى أن الحضانات تلتزم بتنفيذ وتطبيق أسس حماية الطفل وكذلك التوعية بها داخل الحضانات، حيث تُعتبر رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا ونفسيًا حق أصيل يتم تنفيذه للعمل على تنمية مهارات ومواهب الأطفال وتقوية أواصر الثقة بين الحضانة والأسر ونشر الوعي الاجتماعي والصحي والتربوي.

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ان المديرية ستقوم بالتنسيق والمتابعة والإشراف بين الوزارة وجمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة والجمعيات الشريكة بمحافظة كفر الشيخ من خلال لجنة تنسيقية تجتمع دورياً لمتابعة سير الأنشطة في المشروع وتذليل العقبات، لافتاً ان الوزارة تعمل على توفير حضانات للأطفال ذوي الإعاقة لرعايتهم وتنمية مهاراتهم بهدف دمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.

وتعمل المحافظة، على تطوير الحضانات، برفع كفاءتها، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ، نظراً لأهمية مرحلة الطفولة، لتنميتها، كما يهدف التطوير لتقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بمديرية التضامن ،لتطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي والمتابعة المستمرة للأطفال.

كما تنفذ المحافظة، حملات توعية للأسر عن أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية، وتشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة.