ممثلون أدوا دور جمال عبدالناصر في أعمال فنية مختلفة
كتب:
ضحى محمد
03:00 م | الخميس 23 يوليو 2020
قدم عدد من الفنانين شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في السينما والتليفزيون، ورغم صعوبة أدائها، إلا أنهم تميزوا خلال أدائها، وفي التقرير التالي نوضح أبرز تلك الشخصيات:-
- نبيل الحلفاوي يعتبر من أوائل الفنانين الذين جسدوا شخصية "عبد الناصر" في مسلسل "دموع صاحبة الجلالة" عام 1993، وهو عن قصة للكاتب موسى صبري.
- وقدم الفنان أحمد زكي شخصية جمال عبدالناصر في فيلم "ناصر 56" عام 1995.
- أجاد الفنان خالد الصاوي في تأدية شخصية جمال عبد الناصر في فيلم "جمال عبد الناصر" سنة 1999، وقام ببطولته وتجسيد شخصية عبد الناصر.
- قدم الفنان جمال سُليمان في مسلسل "صديق العمر" عام 2014، شخصية جمال عبد الناصر.
- وفي مسلسل "العندليب" قدم الفنان مجدي كامل دور جمال عبد الناصر.