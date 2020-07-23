الذهب يرتفع 43 جنيها خلال 5 أيام

سجلت أعيرة الذهب ارتفاعا وصف بالقياسي بالبورصات العالمية وأسواق المال خلال 5 أيام كاملة بقيمة 43 جنيها، ليباع عيار 24 بـ 968 جنيها مقابل 929 جنيها، وبيع عيار21 بـ847 جنيها وبلغ عيار 18 نحو 756 جنيها وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و776 جنيها.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت منذ الإعلان عن فيروس كورونا بنسبة 20% بالمقارنة ببداية العام وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، مؤكدا أن الذهب لايزال الملاذ الآمن بالمقارنة بالعقارات والاستثمارات الأخرى.

وأرجع ذلك إلى أن رؤوس الأموال والكيانات الكبيرة قاموا بشراء الذهب مؤخرا خوفا من الدخول في أية أنشطة أخرى قد يتعرض فيها رأس المال لأية مخاطر، أما رؤوس أموال الذهب في أمان تام، وهو ما يفسر هروب عدد كبير من بورصة الأموال العامة إلى الذهب.

وقال إن هناك توقعات لتسجيل أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم الأسواق العالمية مع زيادة الطلب عليه كملاذ آمن للاستثمار.

وأضاف أن السوق المحلي يعاني حاليا من ضعف في السيولة، وله تأثير على الحركة التجارية.