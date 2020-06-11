ارتفاع سعر الذهب بنسبة 0.59% وخام القياس العالمي ينخفض بـ 3.4%

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بمقدار 10.15 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.59% ليبلغ 1717.65 دولاراً أمريكياً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 8.55 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 0.50% ليصل إلى 1722.05 دولاراً أمريكياً.

وفي سياق متصل، انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.42 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 3.4% ليستقر عند 40.31 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.60 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 4% ليقف عند 38 دولاراً أمريكياً.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 13 سنتا ليبلغ 35.46 دولار

عربيا، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليبلغ 35.46 دولار في تداولات أمس الأربعاء مقابل 35.33 دولار في تداولات أمس الأول الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

تراجع جماعي للأسهم الأوروبية بعد توقعات سلبية "للمركزي الأمريكي"

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم، بعد التصريحات السلبية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.

وفقد مؤشر "ستوكس يوروب600" نحو 2.36% إلى 359 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 2.79% عند 4912 نقطة، وانخفض "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 2.52% إلى 6169 نقطة، وخسر "داكس" الألماني بنسبة 2.70% عند 12192 نقطة.

وقال باول، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى عام 2022، كما خفض توقعاته بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ توقع إنكماشا بنسبة 6.5% في عام 2020 قبل أن يتوسع بنسبة 5% في عام 2021.

وانخفض سهم "لوفتهانزا" بنسبة 12% بعد أن أعلنت أن ما يصل إلى 26 ألف موظف قد يكونون عرضة لخطر فقدان الوظائف، وهبطت أسهم شركتي السفر والسياحة "أي أيه جي" و"تي يو أي" بنسبة 9.2% و8.6% على التوالي، وهوى سهم "رولز رويس" البريطانية لتصنيع السيارات ومحركات الطائرات بنسبة 9.5%.

أسواق آسيا تتراجع جماعيا بعد تصريحات مقلقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية جماعيا، في ختام تعاملات، اليوم، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين صفر و0.25%، وتوقع عدم رفعها حتى عام 2022.

وقادت الأسهم في أستراليا الخسائر في المنطقة، حيث هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنحو 3.12%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وانخفض مؤشر "نيكي" بنحو 2.8% أو 652 نقطة إلى 22473 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 2.2% عند 1589 نقطة، أمام قوة الين، وبعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي السلبية بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر "كوسبي" 1.81%، وفقد مؤشر "هانج سينج" 1.65%، وتراجع مؤشر "شنجهاي" المركب بنحو 0.6%، فيما صعد "شنتشن" المركب بحوالي 0.734%، وهوى مؤشر "إمإس سي أي آسيا" العام بنحو 1.63% في ختام جلسة اليوم.

وأثارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قلق المستثمرين بشأن ارتفاع عدم اليقين تجاه مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أهمية الدعم المالي من الكونجرس في تحفيز الاقتصاد.

وذكر بأول، أن هناك عدمَ يقين بالغ بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، لافتا إلى أن البيانات القوية المفاجئة في تقرير الوظائف أظهرت أن عدم اليقين لا يزال قائما.