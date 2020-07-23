أستراليا تعلن عن أكبر عجز في موازنتها منذ الحرب العالمية الثانية

كشفت أستراليا أن عجز موازنتها سيسجل 85.8 مليار دولار أسترالي "61.2 مليار دولار أمريكي" لعام 2019 - 2020، وهو ما يمثل أكبر عجز لها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبيرج، في مؤتمر صحفي، قدم فيه تحديثا خاصا بشأن الموازنة اليوم: "إن أستراليا تشهد أزمة صحية واقتصادية ليس لها مثيل في السنوات المائة الماضية".

وأضاف فريدنبيرج: "عملت الحكومة سريعا وبشكل حاسم لتوفير الدعم الاقتصادي للعمال والأسر والشركات بنحو 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6% من إجمالي الناتج المحلي".

وأوضح الوزير الأسترالي، أنه من المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى677.1 مليار دولار، أي 35.7 % من إجمالي الناتج المحلي، بحلول يوليو من العام المقبل.