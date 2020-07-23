أحمد حجازي يبتعد عن الأهلي بسبب إنجاز ويست بروميتش

أغلق مسؤولو النادي الأهلي، ملف صفقة التعاقد مع أحمد حجازي، لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي، بعد صعود الأخير للبريميرليج بشكل رسمي.وتعادل ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بقيادة مديره الفني سلافان بيليتش، وكوينز بارك رينجرز، 2-2، في الجولة 46 من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، أمس الأربعاء، على ملعب "ذا هاوثورنس"، ليضمن ويست بروميتش، رسميًا، التأهل للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ولم يشارك حجازي في المباراة، وجلس على دكة البدلاء في هذه المباراة.

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