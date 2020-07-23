كورونا ينتشر في كل المناطق بلبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان دخل المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي بات منتشرا في كل المناطق اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأكد حسن، أنه "لن يتم إغلاق المطار والبلد، ولكن عزل بعض الأحياء والأبنية والشوارع أمر وارد"، مشيرا إلى "أن فتح المطار وتعدد الدول المصابة بكورونا شكلت سببا مباشرا لارتفاع عدد المصابين بالفيروس، والوضع التصاعدي الخطير يجعلنا نأخذ جملة تدابير تماشيا مع الواقع الذي يتغير يوميا".

بدوره، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي، قرارا مشددا بتدابير السلامة العامة بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، معلنا عن "التشدد في محاضر الضبط في حال عدم التقيد بوضع الكمامة، إضافة إلى منع تقديم النرجيلة نهائيا في الأماكن المغلقة والمفتوحة تحت طائلة ضبط المخالفين وأصحاب المؤسسات وإغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة".

وكان التقرير الأخير لوزارة الصحة اللبنانية سجل وفاتين 124 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.