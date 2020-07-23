المصرية اللبنانية تعلن إطلاق أول مكتبة للدار

تستعد الدار المصرية اللبنانية، والتى يرأس مجلس إدارتها محمد رشاد، لإطلاق أول مكتبة للدار خلال الأيام المقبلة لتكون بمثابة نافذة جديدة للترويج للثقافة وبيع الكتب ليست فقط الصادرة عن الدار ولكن عن مختلف دور النشر المصرية والعربية.

وأضافت نرمين رشاد، مدير عام النشر بالدار، لـ"الوطن" أنّ المكتبة باكورة سلسلة مكتبات تحمل اسم الدار في أماكن متفرقة، وستكون بحي الزمالك وتحديدا أمام كنيسة المرعشلي، موضحة أنّ المكتبة تنطلق رسميا أواخر أغسطس المقبل، لتكون نافذة لبيع الكتب الصادرة عن المصرية اللبنانية، والكتب الصادرة عن مختلف دور النشر، وهي مصممة بمفهوم مختلف سيكون مفاجأة للجمهور.

وأوضحت أنّ مشروع المكتبة كان مطروحا في الدار قبل عدة سنوات لكنه كان مؤجلا، كما أسهم والدي في السنوات الماضية في أفكار إطلاق مكتبات مختلفة، حتى جاءت جائحة كورونا، وأغلقت بعض المكتبات أبوابها، فأثر الأمر على مبيعات الدار، لذا كانت لدينا رغبة في أن يكون لدينا منفذا خاصا بالدار، كما لاحظنا على جانب آخر شغف الجمهور على اقتناء الكتب خلال فترة كورونا، مشيرة إلى أنّ الدار اختارت أن تكون الانطلاقة من الزمالك الحي القريب من وسط البلد.