رؤساء وحكام العالم يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

حرص رؤساء وحكام العالم على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو، ومن بينهم رئيس أرمينيا أرمين سركسيان، برسالة تهنئة إلى الرئيس، أبدى فيها استعداده "للعمل سويا في مختلف القطاعات من أجل الخير للشعبين المصري والأرميني، وتعميق الصداقة القائمة عبر القرون".

وعبر الرئيس الأرميني عن تمناياته بدوام الصحة ومزيد من النجاحات والسلام والرخاء للشعب المصري الصديق.

وبعث رئيس أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة، قائلا: "أتقدم باسمي وباسم شعب أذربيجان بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري الصديق"، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى عضوية البلدين في العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.. معربا عن تمناياته للشعب المصري بدوام الرقي وللرئيس السيسي بدوام التوفيق والسداد.

كما بعث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال توقايف: "باسم شعب كازاخستان وباسمي شخصيا يسعدني أن أتقدم بأخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة "، لافتا إلى أن "مصر تعد اليوم دولة قوية في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تلعب دورا مهما بالنسبة لكازاخستان وتتبوأ مكانة كبرى في العالم العربي والقارة الإفريقية".

وأضاف الرئيس الكازاخي فى برقيته: "إنني أنوي العمل من أجل مواصلة تعزيز الحوار السياسي البناء والعلاقات التجارية والاقتصادية الفعالة لما فيه صالح شعبينا". معربا عن تمنياته "النجاح والتوفيق للرئيس السيسي، والازدهار والرفاهية للشعب المصري الذي وصفه بالشعب الشقيق للشعب الكازاخي".

من جانبه، بعث وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، برقية تهنئة إلى سامح شكري وزير الخارجية، قائلا: "يسعدني أن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مصر بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة". معربا عن أمله في أن تتواصل علاقات الصداقة والشراكة متبادلة المنفعة بين كازاخستان ومصر دون أن تفقد زخمها لما فيه صالح بلدينا الصديقين.