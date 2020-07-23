التضامن: صرف مليار و630 مليون جنيه للدعم النقدي خلال يوليو الجاري

قال محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف ما يقرب من مليار و630 مليون جنيه للدعم النقدى خلال شهر يوليو الجاري، حيث بلغ عدد مستفيدي الدعم 3 ملايين و476 ألفا و253 أسرة حتى منتصف الشهر، بما يضم أكتر من 15 مليون مواطن.

وأكدت "التضامن" عبر موقعها الرسمى، أن عدد مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ مليون و995 ألفا و67 مقابل 2 مليون و938 خلال يونيو الماضي في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و190 ألفا و436 مقابل مليون و196 ألفا و136 أسرة عن نفس الفترة من الشهر السابق، وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 290 ألفا و750 مستفيدا فى منتصف الشهر الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي تبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأضافت القباج، أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات حيث وصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.