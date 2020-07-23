مجلس الوزراء يشيد بالمقاتل المصري على "فيس بوك": بمائة أو يزيد

أشاد مجلس الوزراء، بقوة وعقيدة المقاتل المصري، مؤكدًا أنه يقاتل دفاعًا عن دولته وأهله وأرضه وكرامته، دون ظلم أو جور أو طمع في ثروات الآخرين.

وطرحت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، سؤالًا كان نصه "لماذا المقاتل المصري بمائة مقاتل أو يزيد؟"، مجيبة عليه بأن المقاتل المصري بمائة مقاتل أو يزيد، ولا يقاس ولا يقارن به أي عدد من جيوش المرتزقة ، ذلك لأنه يقاتل عن عقيدة، لا بغي فيها ولا اعتداء، ولا ظلم ولا جور، ولا طمع في ثروات الآخرين.

وأوضح مجلس الوزراء، أن المقاتل المصري يدافع عن وجوده ووجود دولته، يدافع عن أمه وأبيه وزوجته وأبنائه، عن أرضه وعرضه وكرامته، فهو على استعداد لأن يموت ولا يفرط في أي من ذلك، بخلاف المرتزقة المأجورين أو المدفوعين بدافع الطمع في ثروات الآخرين.

وتابع المجلس: "شتان بين من يضع نصب عينيه قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ادن من الموت توهب لك الحياة، وبين من لا يشغله إلا ما يتقاضاه أجرة حمله للسلاح، شتان بين من همه الشهادة بصدق، وبين من يخادع نفسه بها، الأمم لا يحميها سوى الشرفاء، أما من يستعين بالمرتزقة والمأجورين والإرهابيين والمتاجرين بالدين فلن يجني إلا حسرة وندمًا".

وأتم مجلس الوزراء، إجابته على السؤال بقوله: "ثم إن سنة الله تعالى في كونه قد اقتضت نصر المؤمنين الصادقين: المؤمنين بدينهم ووطنهم وأمتهم، كما اقتضت خذلان المتاجرين بالدين ولو كانت لهم جولة أو جولات فعاقبة أمرهم عبر التاريخ كانت خسرا وبوارا".