مستشار رئيس الوزراء ينشر صورا جديدة: "مدينة العلمين وحلاوتها"

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة عن مدينة العلمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت صور "يونس" حجم الإنجازات التي حظيت بها مدينة العلمين الجديدة مؤخرا، حيث كتب معلقا على الصور: "العلمين الجديدة وحلاوتها.. تحيا مصر".

وتعد مدينة العالمين الجديدة مدينة متكاملة تعمل طوال العالم، على هذا الأساس تبنى مدينة العلمين الجديدة التي يجتمع فيها مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد 16 اجتماعًا للمجلس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بداية من الاجتماع رقم 84 حتى الاجتماع رقم 100 طبقا لاتباع الإجراءات الاحترازية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وتُعد المدينة التي تستقبل اجتماع الوزراء، واحدة من 13 مدينة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، والتي يجرى العمل بها على قدم وساق حتى خلال أزمة كورونا لم تتوقف الأعمال التي اتخذت جانبا جديدا من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أشرف عليها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جولاته التفقدية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.