أردوغان ينقلب على قيادات الجيش التركي ويطيح بعشرات الجنرالات

صدق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، على قرارات من شأنها التخلص من جنرالات جيش بلاده، عقب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي عقد اليوم ، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقرر أردوغان، الإطاحة بـ 30 جنرالا وأميرالا من قيادات جيش بلاده، وترقية أتباع أردوغان بدلًا منهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

من جهة، قرر أردوغان ترقية 17 جنرالا وأميرالا، و51 عقيدًا عامًا للرتبة الأعلى، ليصل عدد الجنرالات والأميرالات إلى 247 قياديًا بدلًا من 226.

وأسفر الاجتماع عن تمديد فترة عمل 35 جنرالًا وأميرالا لمدة عام، ومدّ فترة عمل 294 عقيدًا إلى عامين.

وكان مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي، قد اجتمع، اليوم، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

واستمر الاجتماع المغلق الذي عقد برئاسة أردوغان، لمدة 45 دقيقة، وشارك فيه نائب رئيس النظام التركي فؤاد أقطاي، ووزراء الدفاع خلوصي آكار، والعدل عبدالحميد جول، والداخلية سليمان صويلو، والخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية بيرات البيرق، والتعليم ضياء سلجوق.

وشارك في الاجتماع أيضًا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يشار جولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز.