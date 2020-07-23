وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان موضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزيرالخارجية السعوري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا، اليوم، مع وزير الخارجية الصيني "وانج يي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" أن الجانبين تبادلا في بداية الاتصال التهنئة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونوها بما تشهده علاقات الصداقة من تطور وتقدم مستمر في شتى المجالات، وعبرا عن الحرص على الدفع بها نحو آفاق أرحب.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال ، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.