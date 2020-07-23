وزير روسي: قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد كورونا في أغسطس المقبل

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الاستخدام الجماعي للقاح محتمل ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس المقبل.

وأشار موراشكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء اليوم، إلى أنه سيتم البدء بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.

وكانت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أعلنت في وقت سابق، أن موسكو قد تبدأ إنتاج أول لقاح روسي ضد كورونا المستجد، قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت ماتيفينكو، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في البرلمان: "أن الروس ستتيح لهم فرصة الحصول على اللقاح قبل نهاية العام الجاري"، مضيفة: "بالتأكيد نحن أول دولة في العالم ستعلن عن لقاح تم اختباره سريريًا، فهذا الأمر مهم جدًا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.