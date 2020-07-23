منذر رياحنة ينضم لأبطال مسلسل "سفينة نوح" مع أحمد فلوكس

انضم الفنان الأردني منذر رياحنة لفريق عمل مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم التحضير له حالياً، حيث التقى رياحنة مؤخراً مع الفنان أحمد فلوكس للتعاقد على بطولة العمل الذي سوف يتم البدء في تصويره فور الانتهاء من اختيار باقي أبطاله.

ويعد مسلسل "سفينة نوح" هو باكورة إنتاج شركة "هالك ستوديوز" التي يمتلكها أحمد فلوكس، كما أن فلوكس يشارك في بطولة المسلسل الذي من المنتظر أن يعرض على الشاشات خارج السباق الرمضاني والذي يكتب السيناريو له الكاتب الصحفي محمد الشواف.

ومن جانبه، قال أحمد فلوكس إن سعادته كبيرة لانضمام منذر رياحنة إلى فريق عمل المسلسل، فهو ممثل موهوب لدرجة كبيرة ويحظى بحب الكثير من الجمهور حول الوطن العربي، كما أن البعض لقبه بـ"روبيرت دينيرو الوطن العربي" لذلك سوف يجمع المسلسل بين آل باتشينو وروبيرت دينيرو العرب.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، الذي يلقب نفسه بـ"آل باتشينو العرب"، قد شارك مؤخراً في بطولة فيلم "الممر" مع أحمد عز ومحمود حافظ ومحمد فراج والمخرج شريف عرفة.