الموارد المائية العراقية: سوريا تعهدت بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة

أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، اليوم، عن تعهد سوريا بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة، وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد أجرى اتصالاً هاتفياً مع وكيل وزارة الري السورية أسامة الأخرس، وأكد له ضرورة العمل المشترك لغرض الضغط على الجانب التركي في استحصال حقوق البلدين المائية".

وأضاف رشيد أن "سوريا تعهدت بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأعلن رشيد، في وقت سابق أن بلاده ستواجه شحا بالغا في المياه، إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا المجاورة بشأن مشروعات أنقرة للري والسدود، التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات، إلى السهول الجافة للعراق.

ويعد نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا ويمتدان عبر سوريا ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.