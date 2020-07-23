السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

نظم أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة احتفال مراسمي مصغر لتوقيع حكومة السودان على معاهدة حظر الأسلحة النووية؛ حيث وقع المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفيرعمر محمد أحمد صديق على المعاهدة في حضور رئيس شعبة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بالإنابة ديفيد نانوبولوس، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم.

ومعاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW"؛ هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل؛ بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.

ومُررت هذه المعاهدة يوم 7 يوليو 2017 وتحتاج هذه المعاهدة توقيع وتصديق 50 دولة على الأقل حتى تُطبق.

وبحلول، أمس الأربعاء، صادقت 40 دولة على هذه المعاهدة ؛ووقعت عليها 81 وأصبح السودان الدولة رقم 82.

وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وانتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية؛ بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.

وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية؛ إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات؛ والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.