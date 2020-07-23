التراث المصري بكندا: حضور محدود في احتفالية "شهر الثقافة" بسبب كورونا

قال ألبرت فهمي، عضو مجلس إدارة منظمة الهيئة الكندية للترث المصري، إن رفع العلم المصري فوق برلمان أوناريو بكندا تم العام الماضي، بينما وبسبب ظروف انتشار فيروس كورونا فقد شهدت مراسم رفع العلم المصري لهذا العام عددا محدودا من المصريين هناك.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المصريين قد احتفلوا، بالأمس، وقاموا برفع العلم المصري بغير وجود عدد كبير من أفراد الجالية المصرية، وتم رفع العلم المصري هناك: "مكناش موافقين إنه ميترفعش في شهر الحضارة المصري"، موضحا أن الاحتفال قد أصبح قانونيا يكفله ويضمنه القانون الكندي ليتم كل عام.

وأكد أن الجالية المصرية اتجهت لتقديم الثقافة والحضارة المصرية بالكثير من الفعاليات باللغتين الإنجليزية والعربية، كما تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من قبل وزارة الهجرة المصرية لإتمام تلك الاحتفالية.