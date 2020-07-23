الديوان الأميري: وصول أمير الكويت للولايات المتحدة بحالة صحية مستقرة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم، وصول أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وأضاف الديوان، في بيان صحفي، أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرا إلى أنه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح الصباح، أعلن أمس الأربعاء، أن أمير الكويت، سيغادر البلاد فجر اليوم الخميس، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال العلاج بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الجراح، أعلن السبت الماضي، دخول أمير الكويت إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، تبعها إجراء جراحة تكللت بالنجاح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.