الولايات المتحدة تجدد دعمها لإجراء انتخابات في ليبيا

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعم الولايات المتحدة لعملية انتخابية شاملة وذات مصداقية في البلاد، معلنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، بحث مع عدد من الأطراف الليبية دعم العملية الانتخابية، حيث أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح دعم فيه سيادة ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم.

وناقش الطرفان سبل الحل السلمي، وكذلك تفاصيل تهدئة الوضع في سرت والجفرة، وأكد السفير الأمريكي رفض بلاده كافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.