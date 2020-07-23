باحث سياسي: ليبيا تضم 300 ميلشيا إرهابية وإعلاميو الإخوان فاسدون

علق ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، على حادث الهجوم الإرهابي في شمال سيناء، الذي أحبطته القوات المسلحة بالأمس، قائلًا إنها جاءت في توقيت حساس، وخاصة في ظل الأزمات الدائرة، وأبرزها الأوضاع في ليبيا، وملف سد النهضة.

وأوضح فرغلي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن هذه العملية مكتملة الأركان ورسالة لإحباط معنويات الشعب المصري وهدم طموحه في بناء دولته، بعدما نهضت مصر ووقفت ضد مشروع الإسلام السياسي في ثورة 30 يونيو.

وأردف، أن توقيت العملية الأخيرة في سيناء كان حساسًا، حيث أصبح أردوغان في خطر بعد تفويض الجيش المصري في ليبيا، ولهذا جرى تنفيذ عملية إرهابية لمنطقة بئر العبد، متابعًا أن الإرهابيين نفذوا العملية بـ4 سيارات منهم 3 سيارات مفخخة: "حاولوا الدخول إلى الكمين واقتحام لكن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم وهذا يدل على أن الجيش يعلم كيف يفكر هؤلاء".

ورفض مسمي "سد النهضة"، قائلًا: "اسمه السد الإثيوبي الإسرائيلي ومن لا يقف مع دولته في هذا الوقت خائن، الحياد في أوقات المحن التي تمر بها مصر خيانة".

وتابع: "قنوات وإعلام الإخوان فشلة وفاسدين ويعملون ضد وطنهم"، مشيرًا إلى وجود 300 ميلشيا مسلحة في ليبيا.