الحركة الديمقراطية التونسية تحمل "النهضة" مسؤولية شل مؤسسات الدولة

حمل رئيس الحركة الديمقراطية التونسية أحمد نجيب الشابي، حركة النهضة، مسؤولية شل مؤسسات الدولة، متهما النهضة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع الليبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان مكتب مجلس النواب التونسي، أعلن تأجيل تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لعدم اكتمال النصاب، وفقا لما ذكره موقع "أنباء تونس"، مساء اليوم.

وكانت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسى حملت الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب، وتنفيذ أجندة الإخوان الإرهابية في تونس، وقالت إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.