رئيس تونس يطالب بالتحقيق في تلاعب بدعوى قضائية ضد وزير بـ"النهضة"

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، بالتحقيق في التلاعب بسير قضية تخص إهدار المال العام العمومي، تورط فيها وزير النقل عن حزب حركة النهضة أنور معروف، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتتعلق القضية التي تعود أطوارها إلى شهر مارس الماضي، بحادث سير تسببّت فيه ابنة الوزير أنور معروف، عندما كانت تقود سيارة فارهة على ملك الدولة دون صفة قانونية، وألحق أضرارا فادحة بالسيارة، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد ودعوات لمحاسبة الوزير.

وأعاد سعيد الجدل حول هذه الحادثة بعدما كشف عن اختفاء ملف القضيّة من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، وسط اتهامات لحركة النهضة بالتستر على هذا الملف.

وقال سعيد في لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي: "تابعت القضية منذ البداية كنت أتوقع أن تأخذ مجراها أمام العدالة بصفة واضحة، لكن يتم تدليس المحضر ثم بعد ذلك يُغيب المحضر عن المحكمة الابتدائية بتونس".

وشدّد سعيد في مقطع فيديو بثته الرئاسة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، قائلا: "هذه الممارسات التي ما زال البعض يعتقد أنها من الممكن أن تستمر لن تتواصل، أنا هنا ابتليت بهذه المسؤولية ولن أتردد لحظة واحدة في القيام بما يمليه القانون".

وأكد الرئيس التونسي، على وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي، مضيفا أنه "لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق".