شكران مرتجي تطمئن الجمهور على صحتها وتعود خلال أيام لـ"شارع شيكاغو"

طمأنت الفنانة السورية شكران مرتجي، عبر حسابها على تويتر، الجمهور على صحتها بعد خضوعها لعمليه استئصال الزائدة.

وكتبت شكران: "شكراً لمحبتكم ومشاعركم الطيبة زملاء ونجوم وأصدقاء ورودكم وكلماتكم أزهرت روحي وقلبي وبدل المرارة نبت لي بستان ورود وشكراً للدكتور قاسم الدخان والكادر الطبي والتمريضي في مشفى الأندلس بدمشق كل الحب".

وأضافت شكران: سأحصل على فترة نقاهة أيام قليلة وأعود لتصوير مسلسل "شارع شيكاغو" أمام سولاف فواخرجي وعباس النوري.

شكران مرتجى ممثلة سورية من أصل فلسطيني، بدأت مشوارها الفني في أوائل التسعينيات، شاركت بعدد كبير من المسلسلات التليفزيونية بالإضافة لتقديمها عددا من البرامج والمسرحيات، كانت بداية انطلاقتها الحقيقية من خلال الأعمال الكوميدية واشتهرت من خلال ظهورها في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، عندما لعبت دور "السكرتيرة أمل".