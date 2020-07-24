عاصي الحلاني يتصدر تريند لبنان بعد طرح "رجعتيني لبدايتي"

تصدر المطرب عاصي الحلاني، التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرح الكليب بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ 25.

كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع، أغنيته الأولى "بعشقك"، وهي أغنيته المصرية التى سيتم طرحها بالألبوم.

ونشر "الحلاني" أغنية "رجعتيني لبدايتي"، رفقة بوسترها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "بصوته الرائع يغني فارس الغناء عاصي الحلاني.. بكل حب لزوجته.. رجعتيني لبدايتي".

والأغنية كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، للمخرج أحمد المنجد.