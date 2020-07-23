النمسا تطور 3 شبكات أمنية من أجل السيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية

قال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم، إن بلاده تركز على تطوير 3 شبكات أمنية عندما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية.

وأضاف نيهمر، في ختام ثاني أيام عمل المؤتمر الوزراي الذي تستضيفه فيينا عن مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، أن الشبكة الأمنية الأولى هي زيادة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير النمساوي، أن الشبكة الأمنية الثانية هي التنسيق مع الدول التي تقع على طول الطريق الذي يسلكه المهاجرون ويقودهم اليه المهربون، مشيرا إلى أن الشبكة الثالثة هي تطوير قدرات حرس الحدود النمساوي.

وأضاف نيهمر، أن المؤتمر الوزاري - الذي استمر يومين في فيينا - شهد مناقشات جيدة وتفاهمات مثمرة مع كافة دول الجوار ومع دول غرب البلقان للحد من تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية؛ مما أثمر عن إعلان فيينا الخاص بالتنسيق بين هذه الدول جميعا أمام هذا التهديد الخطير الذي ينال من استقرار أوروبا .