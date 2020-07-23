إلينوي الأمريكية تسجل أكبر نسبة إصابة يومية بكورونا منذ 25 مايو الماضي

أعلنت وزارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية تسجيل أعلى نسبة إصابة يومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأفراد منذ الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي.

وأوضحت سلطات الولاية، اليوم، أنه تم تسجيل 1624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي في الولاية إلى 166 ألفاً و925 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت سلطات إلينوي أن 20 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها، ليبلغ الإجمالي 7367 شخصا.

وأعلنت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر من 3 آلاف شخص.

وذكرت وزارة الصحة في الولاية، أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3083 شخص، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في الولاية الأمريكية إلى 152 ألفاً 944 شخصاً.