يعاني من اضطراب جنسي ونوبات هوس.. التحليل النفسي لشخص اغتصب "قط"

جدل واسع عبر السوشيال ميديا، نشأ بعد نشر سيدة أردنية، فيديو يثبت تعرض قطها للاغتصاب بطريقة وحشية من قبل شخص مجهول، وبحسب مالكة القط "أليكس" أقدم هذا الشخص على اختطاف قطها من أمام باب منزلها، ليعود القط المغتصب للمنزل بعد فترة زمنية.

حالة مزرية بدا فيها القط بعد عودته، ولم تعرف مالكة القط أنه تعرض للاغتصاب إلا بعد مشاهدة الدماء تسيل منه، فقررت الذهاب به إلى عيادة بيطرية وبالفعل أقر الطبيب تعرض القط لجريمة اغتصاب واعتداء جنسى.

الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، تحلل شخصية ذلك الشخص الذي اغتصب القط، قائلة إنه مريض نفسي، يعاني من اضطراب جنسي، موضحة أنه غالبًا ما تكون تلك الاضطرابات مصاحبة للمكان، بحيث أن الأماكن التي تتكاثر فيها الحيوانات كالأرياف، ينشأ فيها مثل هؤلاء الأشخاص.

وأضافت "العيسوي" لـ"الوطن"، أن هذا الشخص لديه ميول جنسية شاذة، تتلخص في ممارسة الجنس مع الحيوانات، متوقعة أن تكون القطة إحدى ضحاياه، ولكنها ليست الأولى من الحيوانات الأبرياء.

وأشارت الخبيرة النفسية، إلى أن المغتصب قد يعاني من قصور عقلي واضطراب ذهاني، أونوبات الهوس، والتي تتطلب منه نشاطا زائدا، ما يخلق لديه حالة من الهياج الجنسي، وآنذاك لا يفرق بين ممارسة الجنس مع سيدة أو حيوان.

وتابعت، أن غياب الوازع الديني له عامل كبير في حدوث تلك الواقعة، فمن يفعل ذلك نزعته الدينية ضعيفة، مشيرة إلى أن البيئة التي نشأ فيها ليست سوية، حيث جاءت نشأته بطريقة خاطئة جعلت منه مغتصبا غير سليم نفسيًا.