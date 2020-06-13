النيابة تعاين مكان واقعة اغتصاب "جنا الثانية" في الدقهلية

عاين حسن شطا وكيل نيابة طلخا، بإشراف المستشار محمد هدايات رئيس النيابة العامة، اليوم، مكان ارتكاب واقعة الاعتداء على الطفلة المعروفة إعلاميا بـ"جنا الثانية" في محافظة الدقهلية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وانتقلت النيابة إلى الطابق الثالث بمنزل المتهم، لتمثيل المتهم طريقة استدرجه للطفلة.

وكان أمر حسن شطا وكيل نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار محمد هدايات رئيس النيابة، باحتجاز طالب بالإعدادية على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث، في اتهامه باغتصاب جارته طفلة تدعى "جنا"، 3 سنوات. كما قررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أم الطفلة، والتي اتهمت الطالب باستدراج ابنتها واغتصابها.

وقال جمال مأمون، محامي أسرة الطفلة، إن الطالب أقر بتفاصيل الجريمة أمام مكتب رعاية الأمومة والطفولة بطلخا بعدما جرى استدعاؤه من قبل النيابة.

يذكر أنه في شهر نوفمبر 2018، شهدت محافظة الدقهلية جريمة اغتصاب طفلة رضيعة تدعى "جنا" والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وانتهت القضية بإعدام المتهم.