بالفيديو.. ترامب يلعب البيسبول في حديقة البيت الأبيض

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، وهو يلعب "البيسبول"، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي للعبة البيسبول، تمهيدًا لبداية موسم الدوري الرئيسي لعام 2020، الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الأمريكي وهو يتبادل كرة البيسبول رفقة عدد من الأطفال الحاضرين في محيط البيت الأبيض بملابس اللعبة، في حضور ماريو ريفيرا، أحد مشاهير اللعبة السابقين في أمريكا.

وجاء مشهد لعب ترامب لـ"البيسبول"، قبل دقائق من مواجهة فريق نيويورك يانكيز لبطل بطولة العالم فريق ناشيونال واشنطن، ضمن منافسات الدوري.

وعلق "ترامب" على المباراة قائلًا: "إذا استطعت سأشاهد المباراة، حتى لو جزء منها على الأقل، لقد كنت مشغولاً للغاية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وحوالي 30 دولة أخرى".