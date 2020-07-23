بن سلمان يتلقى اتصالا من ترامب للاطمئنان على صحة العاهل السعودي

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد قد طمأن الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين معرباً عن شكره على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تمت خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأوضح الديوان أن العاهل السعودي سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.