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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
09:54 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
سعر الدولار

سعر الدولار

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

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