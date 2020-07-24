بالأسماء.. إصابة 20 بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفرافرة

أصيب 20 شخصا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفرافرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة بالكيلو 50 طريق الفرافرة الواحات البحرية.

تبين انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق الفرافرة الواحات البحرية بالكيلو 50، أسفر عن إصابة 20 شخصا وهم عبير السيد ثروت 4 سنوات، منال السيد ثروت سنه ونصف، محمد هاني مصطفى 15 سنة، منال ثروت عبد العظيم 30 سنة، عبير ثروت عبد العظيم 24 سنة، آدم محمد صلاح 3 سنوات، عاطف كمال عبد الهادي 35 سنة، هناء ثروت عبد العظيم 27 سنة، ابتسام ثروت عبد العظيم 28 سنة، علي أحمد علي 10سنوات، أيمن بليغ حمدي 10سنوات، محمد أحمد علي 11 سنة، حمدي بليغ حمدي 7سنوات، بسنت بليغ حمدي 4 سنوات، نهلة السيد ثروت 6 سنوات، هدى أحمد علي 4 سنوات، تيسير عبد العظيم عبد الرحمن، عزة عبد المنعم حسن 55 سنة، محمد ثروت عبد العظيم 30 سنة، فارس هاني مصطفى، 9 سنوات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.