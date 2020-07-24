طهران تحتج على اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرتها فوق سوريا

أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستسلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن احتجاجها على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية من قبل مقاتلتين أمريكيتين في الأجواء السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وسائل إعلام إيرانية قولها، إنه من المقرر أن يجري توجيه هذه الرسالة، التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية.

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، أمس الخميس، طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت، والتي واصلت طريقها بعد حادث اعتراضها وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف-15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.