كوريا الجنوبية تحذر من ارتفاع كبير في إصابات كورونا اليومية

حذر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي جرى تسجيلها اليوم، في البلاد ستتجاوز 100 إصابة، بسبب اكتشاف إصابات بين عاملين عائدين من العراق وظهور حالات إصابة بين بحارين على متن سفن روسية رست في كوريا الجنوبية.

وذكر المركز، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن 300 عامل كوري جنوبي عادوا من العراق صباح اليوم، وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على نحو 90 عاملًا منهم.

وأوضح المركز، أنه ثبتت إصابة ما لا يقل عن 32 بحارًا على متن سفينة صيد روسية رست في مدينة بوسان جنوب شرق البلاد، ولم يجري إدراجهم في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس.

من جانبه، قال نائب مدير المركز كوون جون-ووك، إنه يتوقع تسجيل عدد كبير من إصابات كورونا التي سيتم الإعلان عنها غدًا السبت.

وإذا تجاوزت الإصابات اليومية غدًا حاجز الـ100 إصابة، ستكون هذه أول مرة تسجل فيها كوريا الجنوبية أكثر من 100 إصابة يومية منذ أبريل الماضي.

وسيخضع 293 مواطنًا عادوا من العراق اليوم على متن طائرتين كوريتين جنوبيتين لحجر صحي لمدة أسبوعين، وقد تدرج سول روسيا على قائمة الدول المعرضة لخطر شديد نظرًا لتسجيل إصابات على سفن روسية.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 13 ألفًا و979 إصابة.